AUDIO | La denuncia della mamma di Parma: "Io, trattata come una detenuta" (Di martedì 4 agosto 2020) ROMA – "Sono una mamma italiana, di buona famiglia, ho studiato e lottato per difendere mio figlio e questo è quello che mi ha fatto lo Stato italiano". E' l'appello consegnato in un file audio che P., la mamma di Parma della cui storia si è occupata DireDonne, invia alla redazione, dalla casa famiglia in Lombardia in cui è stata portata perché considerata "inadeguata" e per un "riallineamento del bambino con la figura paterna". La consegna prevista e firmata di suo pugno, "altrimenti sarei stata non collaborativa", dei "documenti in originale, del cellulare che sarà dato agli operatori e riconsegnato in orari prestabiliti" dice questa mamma è il trattamento che si riserva ai "detenuti".

Ultime Notizie dalla rete : AUDIO denuncia AUDIO | La denuncia della mamma di Parma: "Io, trattata come una detenuta" - DIRE.it Dire Maltrattava i genitori e la sorella di 13 anni: il dramma a Ischia

I carabinieri della stazione di Ischia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli nei confronti di un 25enne ischitano, già noto alle forze de ...

Semafori trasformati in animali: scatta la denuncia contro ignoti

Silfi è subito intervenuta rimuovendo i cartonati e, come prevede la normativa, presenterà denuncia contro ignoti. "Attenzione quindi - conclude Giorgetti - scherzare è bello ma facciamolo senza ...

