Ultime Notizie Roma del 03-08-2020 ore 07:10 (Di lunedì 3 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione e Gabriella lo studio oggi l’inaugurazione del nuovo ponte di Genova con il Presidente della Repubblica Mattarella ed il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte 3 minuti di silenzio seguiranno la lettura dei delle 43 vittime del crollo del Morandi due anni fa ci saranno tra gli altri anche il sindaco e Commissario straordinario Bucci il governatore Toti e l’architetto piano è il simbolo di una coppa Italia che si rialza commenta il premier obbligo di mascherina fino a ferragosto in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico ma sarebbe già in cantiere una proroga entro fine settimana conto e firmerà un nuovo decreto con le misure anti contagio a metà capienza per il distanziamento dei treni per cancellazioni e rimborsi contagi intanto ... Leggi su romadailynews

GENOVA - E' scattata alle 6 del mattino l’allerta gialla per temporali che interessa i bacini piccoli e medi del centro Levante (zone B e C). Alle 10 entreranno in allerta anche il centro Ponente e l’ ...

San Bartolomeo al Mare: Estate Diffusa, ultima serata con Riccardo Ghigliazza che ospita la Premiata Banda

Va in archivio - nonostante l'ampio consenso riscosso - l'esperimento di animazione musicale alternativo all'evento tradizionale. Domani verrà presentato il programma per il mese di agosto Oggi a San ...

