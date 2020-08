TikTok, Microsoft prosegue le trattative e rassicura Trump: la situazione (Di lunedì 3 agosto 2020) TikTok continua ad essere l’app più desiderata da Microsoft. Nonostante l’opposizione di Trump, la multinazionale di Redmond è pronta ad acquisirla. Trump era pronto ad imporre il veto su TikTok negli Usa, eppure proprio un colosso dell’economia americana come Microsoft, è pronto ad acquisire il social leader delle classifiche. Infatti dopo le forti parole del … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

