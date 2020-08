Serie A, la classifica senza errori arbitrali: Inter prima, le romane le più “aiutate, il Napoli “penalizzato” (Di lunedì 3 agosto 2020) Un’altra stagione di Serie A è finita negli archivi. La Juventus è stata ancora una volta più forte delle avversarie ed ha portato a casa il nono scudetto consecutivo. Ad una sola lunghezza l’Inter, molto vicine anche Atalanta e Lazio, con la distanza tra la prima e la quarta ai minimi storici da quando si assegnano tre punti per vittoria. Un campionato segnato, come sempre, da polemiche. Le sviste arbitrali non sono mancate nel corso della stagione, ma il VAR ha anche permesso (quando è stato utilizzato) di evitarne tante altre. Fermo restando che gli arbitri italiani sono i migliori al mondo (basti guardare gli scempi fatti tra Premier e Liga per rendersene conto), è indubbio che nel corso della Serie A 2019-2020 ci sono stati ... Leggi su calcioweb.eu

