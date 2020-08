L’orsa Amarena si concede un bagno al lago con i suoi piccoli: le immagini catturate in Abruzzo (Di lunedì 3 agosto 2020) Da San Sebastiano dei Marsi a Villalago per concedersi un bagno al lago Pio. È quanto ha deciso di fare l’orsa Amarena con i suoi quattro piccoli qualche giorno fa in Abruzzo. Le immagini dell'”escursione” sono state catturate dal dottor Paolo Forconi, zoologo e documentarista, che ha condiviso il video sui social. “Villalago come il Parco Nazionale di Yellowstone – commenta lo zoologo – Alcune settimane fa gli orsi mangiavano le ciliegie sul versante della montagna. Poi quelle ciliegie sono finite e gli orsi sono scesi sempre più vicino al paese, sempre a mangiare ciliegie. Una mattina alle 5.30 gli orsi stavano in mezzo alla strada a 100 m dalla piazza ... Leggi su ilfattoquotidiano

