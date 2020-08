Lenglet: “Il Napoli è una squadra forte e noi abbiamo un piccolo vantaggio” (Di lunedì 3 agosto 2020) Clement Lenglet, difensore del Barcellona, ha parlato ai microfoni di Barça Tv in merito alla gara di Champions tra i blaugrana e gli azzurri: ” Il Napoli è una squadra forte. All’andata abbiamo pareggio 1-1, così ora abbiamo un piccolo vantaggio, ma molto piccolo. Servirà una grande partita qui a Barcellona per raggiungere Lisbona nella Final Eight. La prima cosa da fare è restare estremamente concentrati per questo match e provare a vincere. Dovremo dare il 100%”. foto: diezhn L'articolo Lenglet: “Il Napoli è una squadra forte e noi abbiamo un piccolo vantaggio” ... Leggi su alfredopedulla

