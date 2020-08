F1 Passion – Pirelli si didende: “forature dovute ai detriti della’ala di Raikkonen” (Di lunedì 3 agosto 2020) Il Gran Premio di Gran Bretagna è stato piuttosto monotono per almeno 50 giri, ma negli ultimi tre è avvenuto l’impensabile. Le Mercedes erano tranquillamente al comando, con Lewis Hamilton seguito da Valtteri Bottas ed avviato ad un successo mai in discussione. Entrambi montavano una gomma Dura, montata al quattordicesimo passaggio, durante una Safety car. Il finlandese ha subito poi il dechappamento dell’anteriore sinistra, stesso destino della McLaren di Carlos Sainz e della W11 del compagno di squadra. La Pirelli, fornitore del monogomma in Formula 1, ha dato una spiegazione quantomeno sospetta per le forature che si sono verificate nel pomeriggio. Alla base ci sarebbero infatti i detriti dell’ala anteriore di Kimi Raikkonen, il ... Leggi su giornal

quaranta_vito : RT @Mario_Isola: Passato, presente e futuro.. festeggiando i 70 anni della #f1 #pirelli #motorsport #passion #speed #tyres #drivers #tech… - Mario_Isola : Passato, presente e futuro.. festeggiando i 70 anni della #f1 #pirelli #motorsport #passion #speed #tyres… -

Ultime Notizie dalla rete : Passion Pirelli F1 Passion – La Pirelli indaga sulle forature di fine gara Norris molto critico Zazoom Blog Pirelli, analisi inglese

[Rassegna stampa] – La Pirelli analizzerà gli pneumatici utilizzati a Silverstone per capire se i guasti alla fine della gara sono stati determinati da forature per detriti o da eccessivo consumo. Tro ...

Pirelli: “Scelte diverse per le due Silverstone”

Per il back-to-back a Silverstone le mescole nominate saranno diverse. C1, C2 e C3 sono state scelte quali P Zero White hard, Yellow medium e Red soft per la gara del 2 agosto, di cui Pirelli è title ...

[Rassegna stampa] – La Pirelli analizzerà gli pneumatici utilizzati a Silverstone per capire se i guasti alla fine della gara sono stati determinati da forature per detriti o da eccessivo consumo. Tro ...Per il back-to-back a Silverstone le mescole nominate saranno diverse. C1, C2 e C3 sono state scelte quali P Zero White hard, Yellow medium e Red soft per la gara del 2 agosto, di cui Pirelli è title ...