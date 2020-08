A ogni vino il suo bicchiere: come scegliere quello giusto (Di lunedì 3 agosto 2020) A ogni vino il suo bicchiere. È davvero così? Davvero per ogni varietà di vino serve un bicchiere diverso? La risposta è sì. I profumi e gli aromi vengono esaltati dalle forme del calice che teniamo in mano. Provare per credere. Assaggiate un Cabernet prima da un bicchiere “adatto”, studiato esattamente per esaltarne i suoi profumi e i suoi sapori, e poi bevetene un sorso da una flûte: sentite la differenza? Senz’altro sì. Leggi su vanityfair

A dire il vero, dietro al vino si cela un sacco di scienza. Genetica, chimica, microbiologia, addirittura la psicologia giocano tutte un ruolo nel processo che va dal modo in cui il vino è prodotto fi ...

CUNEO CRONACA - La ripartenza dell'enoturismo nelle Città del Vino: il 2 agosto a Santo Stefano Belbo (Cn), l'8 e il 9 ad Albugnano con un brindisi sul "balcone del Monferrato", a Cocconato (At) Cena ...

