Pasticcio tra Ministeri, ora è caos sui treni (Di domenica 2 agosto 2020) caos sul distanziamento sui treni, alla fine passa la linea del Comitato Tecnico Scientifico. Italo pronto ad annullare i viaggi, in Lombardia avanti senza distanziamento. Il balletto del distanziamento sui treni ha creato una situazione di caos quasi paradossale Il tutto in poche ore. Prima la notizia del ripristino delle capacità di trasporto sui treni. Tradotto, occupati tutti i posti a sedere. Poi sono arrivate le polemiche da parte del Comitato Tecnico Scientifico, quindi è andato in scena il confronto tra Ministero della Salute e Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Quindi la nuova comunicazione: sui treni si continua a viaggiare a posti alternati. Ma non tutti lo faranno. In Lombardia dovrebbero confermare la decisione di viaggiare al 100% del carico, ... Leggi su newsmondo

