Meteo | ondata di caldo in Europa | 3° giorno più caldo di sempre nel Regno Unito con +37 | 8°C | +42°C in Spagna

La potente ondata di caldo africano che da giorni sta arroventando l'Italia fa sentire i suoi effetti anche su altri Paesi dell'Europa. Nel Regno Unito, venerdì 31 luglio e' stata la terza giornata piu' calda di sempre, mentre in Spagna, diverse località hanno stabilito nuovi record locali. La citta' di San Sebastian, sulla costa settentrionale della penisola iberica, ha registrato giovedi' una temperatura-record di +42°C, la temperatura piu' alta da quando sono cominciate le registrazioni, nel 1955. Due giorni prima, a Palma, sull'isola di Maiorca, si era registrato il record locale +40,6°C. Una ventina di province di sei comunita' autonome e la citta' di Melilla ...

Danni ingenti per il maltempo ad Alessandria in Piemonte: colpa del fenomeno chimato downburst. Sono una cinquantina gli interventi effettuati dei vigili del fuoco la notte scorsa dai vigili del fuoco ...

