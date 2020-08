Ibarra: «Dura lotta alla pirateria. Occorre un calcio a costo razionale» (Di domenica 2 agosto 2020) Ibarra, amministratore delegato di Sky ha parlato attraverso Repubblica di alcuni temi molto importanti come pirateria e diritti tv Ibarra, amministratore delegato di Sky ha parlato attraverso Repubblica di alcuni temi molto importanti come pirateria e diritti tv. A costo razionale- «​Aspettiamo le regole del prossimo bando di gara per il 2022-24, se sarà con pacchetti di partite, come in passato, o se invece darà l’esclusiva per canali. In questo caso, il nostro obiettivo sarà di dare al cliente Sky la libertà, a un costo razionale, di guardare la sua squadra via parabola, via internet o via cellulare attraverso Sky go». CANALE DELLA LEGA – «Sono anni che sento parlare di questo progetto, ... Leggi su calcionews24

La sentenza non intacca i diritti già acquisiti, ed è importante. Si tornerà all'esperienza del campionato 2015-2016 quando nessuno aveva l'esclusiva". Maximo Ibarra, ad di Sky Italia, parlando ai mic ...

