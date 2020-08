Gregoretti, Lega contrattacca: Conte chiarisca o lo farà il giudice (Di domenica 2 agosto 2020) Fonti della Lega sottolineano che "la difesa di Matteo Salvini ha chiesto" a palazzo Chigi "tutti gli atti e i documenti aventi ad oggetto i fatti relativi al procedimento penale per la vicenda della nave Gregoretti. L'argomento era stato affrontato anche nella conferenza stampa di fine anno e il premier aveva dichiarato: 'Per quanto riguarda le ricollocazioni abbiamo sempre a livello di presidenza, anche con l'ausilio del ministero degli Esteri, lavorato noi per ricollocare e quindi consentire poi lo sbarco'". Le stesse fonti del Carroccio, evidenziano lo "auspicio che il Presidente del Consiglio non sfugga dalle proprie responsabilità, indirizzando risposte vaghe, vuote, formali ed elusive, e chiarisca al più presto documentando ciò che ha affermato a dicembre. Se da qui al 3 ottobre non arriverà nulla, i ... Leggi su ilfogliettone

