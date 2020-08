Formula 1 – Cuore in gola Hamilton, Verstappen amaro, Leclerc felice: le parole dei top-3 del Gp di Silverstone (Di domenica 2 agosto 2020) Finale pazzesco nel Gp di Silverstone. Le Mercedes dopo aver dominato la gara per 52 giri rischiano un doppio disastro: saltano le anteriori sinistre a Bottas ed Hamilton negli ultimi due giri. Il finlandese chiude 11°, Hamilton riesce a manterene la prima posizione sfruttando un’indecisione della Red Bull che preferisce chiamare Verstappen ai box per evitare che possa fare la stessa fine: l’olandese perde così la possibilità di sorpassare un Hamilton su 3 ruote. Terzo Leclerc che gestisce meglio le gomme e ringrazia. Le parole dei primi 3 piloti al termine del Gp di Silverstone: Lewis Hamilton: “fino all’utlimo giro la gara era andata a vele spiegate. Valtteri ha spinto al massimo, io ho ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Formula Cuore F1 | Leclerc: i dati di un giro da cuore in gola FormulaPassion.it Interviste top-3 GP Gran Bretagna 2020: Hamilton, Verstappen, Leclerc

Sul circuito di Silverstone Lewis Hamilton ha conquistato in maniera incredibile la vittoria del Gran Premio di Gran Bretagna, quarta prova del Mondiale 2020. Il pilota della Mercedes, al settimo succ ...

Formula 1, Sebastian Vettel: “Noi piloti abbandonati da FIA e F1 nella lotta al razzismo”

Il week end del GP di Gran Bretagna non è cominciato bene per Sebastian Vettel che ha avuto difficoltà sia nelle prove libere che in qualifica dove ha chiuso col 10° tempo. Il pilota della Ferrari per ...

