«Dimmelo in faccia terrone»: il video di Gattuso e il collaboratore di Inzaghi (Di domenica 2 agosto 2020) In questo video tratto da Napoli-Lazio di ieri si vede Rino Gattuso che si rivolge a un collaboratore di Simone Inzaghi, allenatore dei biancocelesti, per chiedergli di ripetere l’insulto “terrone” che gli avrebbe rivolto precedentemente. Dopo il fischio finale è scattata una piccola rissa nei pressi della panchina della Lazio e l’allenatore degli azzurri ha litigato con Adriano Bianchini, collaboratore del preparatore atletico della Lazio. Poi è intervenuto il direttore sportivo dei biancocelesti Igli Tare a sedare gli animi. “terrone? Vieni, vieni! Adesso me lo devi dire in faccia ‘terrone’!” Quanto cazzo gasi Ringhio! #NapoliLazio#ForzaNapoliSempre ... Leggi su nextquotidiano

