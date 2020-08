Da Temptation Island a Torvaianica: Filippo Bisciglia sceglie Schiano per il pranzo (Di domenica 2 agosto 2020) Da Temptation Island a Torvaianica. Filippo Bisciglia, noto conduttore televisivo dell’altrettanto famoso reality, ha scelto il lungomare di Torvaianica per pranzare. Pochi minuti fa infatti lo staff del ristorante Schiano ha postato la seguente foto insieme al conduttore: Filippo Bisciglia Direttamente da Temptation Island… Gepostet von Ristorante Schiano-Cantina & Cucina am Sonntag, 2. August 2020 su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - SigNa_G : RT @lasoncini: Ci sedemmo dalla parte di quelle coi padri delinquenti, perché i posti di quelle coi padri partigiani erano tutti occupati.… - tiziueb : Non avevo ancora trovato il tempo di leggerlo. ?? Siamo state tutte Antonella Elia, e io sono qui a sputtanarmi per… - vmfmaggi : RT @annalenabenini: La amo poi la odio poi la amo poi l’ammiro poi la amo. Come lei è grande solamente lei ?@lasoncini? -