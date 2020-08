“Tra De Luca e Cascone una vera e propria Banda Covid”. Marcello Taglialatela: “Ecco il quinto esposto” (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoA distanza di tre mesi dal primo esposto del 6 maggio riguardante “l’incredibile gara per 18 milioni di euro aggiudicata dopo un solo giorno di pubblicazione” l’esponente della destra sociale napoletana, on. Marcello Taglialatela, ha reso pubblico stamane in conferenza stampa il quinto esposto depositato presso la Procura della Repubblica di Napoli sulla vicenda ospedali Covid. “Dai documenti allegati si evince il ruolo assolutamente illegittimo del consigliere Luca Cascone che risulta essere il riferimento principale delle ditte interessate agli appalti legati alla emergenza sanitaria”, ha dichiarato l’on. Taglialatela. “Una catena di comando caratterizzata da ombre ed illegittimità che parte da De ... Leggi su anteprima24

SkySportMotoGP : ?? Show tra fratelli in diretta su Sky, dopo le #FP2 a Jerez! @ValeYellow46 intervista @Luca_Marini_97, che a sua v… - PeppinoNeroazz1 : @BobBlackMamba @LucaMarelli72 Visto che fai lo spiritoso voglio ricordarti che solo quest anno il sig @ Luca marel… - mimma50 : RT @Miti_Vigliero: #genovesi @LucaBizzarri, tra il pericoloso modello Genova e i politici che «non hanno un amico» - Maurizio__Roma : #eurosportciclismo @gregcapitano10 @Ricvanmagren Si riparte.. e ritrovare Riccardo Magrini e Luca Gregorio alle 'S… - SVentidue : @Gianni_Elia @Scacciavillani @uelves123 @Diesira3 @DVDSCT @pbiagiola @luca_vota @damiano755 @GianzDav @MAKEFREEUS… -

Ultime Notizie dalla rete : “Tra Luca De Luca scivola su Zingaretti: è andato in giro a brindare, ma Dio c’è e ha preso il Covid Corriere della Sera