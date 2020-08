Temptation Island, Manila e Lorenzo: “Grazie per la seconda possibilità” (Di sabato 1 agosto 2020) Temptation Island si è concluso con un’ultima puntata da record e le varie coppie ed ex coppie hanno abbandonato la scena, insieme o ognuno per la sua strada. Tra i partecipanti al reality dei tradimenti, i più apprezzati sono stati sicuramente Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. L’ex calciatore e la conduttrice hanno mostrato la forza del loro legame e sono tornati a casa più uniti che mai. Hanno espresso la loro gioia per il grande risultato con un post su Instagram in cui hanno ringraziato per l’esperienza intensa, ma di cui possono dirsi “vincitori”. Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso la coppia d’oro Sono sicuramente quelli usciti meglio da Temptation Island, dimostrandosi sinceramente ... Leggi su thesocialpost

stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - jessica_nardin : @lasoncini ci ha preso. Siamo state tutte Antonella Elia, e io sono qui a sputtanarmi per dire a lei e alle altre… - CicoPapi1 : RT @Baldaranza: *Ne saremmo usciti migliori Fra tutti gli eventi, film, concerti, mostre, spettacoli, cultura in genere che questa pandemi… - kyatal : RT @lasoncini: Ci sedemmo dalla parte di quelle coi padri delinquenti, perché i posti di quelle coi padri partigiani erano tutti occupati.… -