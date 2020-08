Temptation Island, Francesco Cozza lancia una stoccata all’ex moglie Manila Nazzaro: “Le bugie hanno le gambe corte” (Di sabato 1 agosto 2020) Una piccola ombra si abbatte su Manila Nazzaro che, con Antonella Elia, è stata tra le protagoniste più apprezzate dell’ultima edizione di successo di “Temptation Island”. Il gran finale è stata la puntata più vista di sempre nella storia del programma con 4.029.000 spettatori e il 28.04% di share. La trasmissione ha toccato picchi del 41.16% di share e 4.667.000 di telespettatori. Sempre benissimo sul target 15-24: 48% di share. Nonostante questi numeri e il ritrovato feeling con Lorenzo Amoruso, rispunta nella vita dell’ex Miss Italia l’ex marito Francesco Cozza. Manila più volte ha spiegato le difficoltà che ha dovuto attraversare nella sua vita per garantire la serenità ai suoi due figli. ... Leggi su ilfattoquotidiano

stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - lauragent_ : RT @lasoncini: Ci sedemmo dalla parte di quelle coi padri delinquenti, perché i posti di quelle coi padri partigiani erano tutti occupati.… - FQMagazineit : Temptation Island, Francesco Cozza lancia una stoccata all’ex moglie Manila Nazzaro: “Le bugie hanno le gambe corte” - grecolaci : Il solito bivio, soldi o dignità? @lasoncini:'Non posso essere troppo severa con le mogli che non divorziano per no… -