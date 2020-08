Serie B, spostata al 10 agosto la gara di andata dei playout (Di sabato 1 agosto 2020) Cambio di programma in Serie B: la gara di andata dei playout non sarà disputata il 7 agosto, come inizialmente programmato, ma sarà spostata al 10 agosto. Tale decisione è stato comunicata direttamente dalla Lega della Serie cadetta: “Vista la discussione sul ricorso del Trapani contro la penalizzazione di due punti che sara’ esaminato, come ha comunicato il Collegio di garanzia del Coni, il 6 agosto, la Lega B ha disposto la variazione della data di andata della finale playout che non si disputerà quindi venerdì 7 agosto alle 21, ma lunedì 10 agosto sempre alle 21. Il ritorno, come già ... Leggi su sportface

sportface2016 : #SerieB, spostata al 10 agosto la gara di andata dei playout - itspenguin__ : sto aspettando il finale di stagione, mannaggia a te mediaset per averla spostata in seconda serata e farmi stare s… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie spostata Serie B, spostata al 10 agosto la gara di andata dei playout Sportface.it Serie B, ricorso del Trapani: andata del playout il 10 agosto

Ricorso del Trapani discusso dal CONI il 6 agosto, ecco perchè l'andata del playout di Serie B slitta dal 7 al 10 agosto. Ritorno confermato il 14. Ricorso del Trapani da discutere il 6 agosto, ...

The Mandalorian: ecco quando uscirà il romanzo ispirato alla serie Disney

The Mandalorian sta convincendo: dopo il successo di pubblico la serie di Jon Favreau è riuscita ad aggiudicarsi ben 15 nominations agli Emmy Awards, e per chi non ne avesse abbastanza è in programma ...

Ricorso del Trapani discusso dal CONI il 6 agosto, ecco perchè l'andata del playout di Serie B slitta dal 7 al 10 agosto. Ritorno confermato il 14. Ricorso del Trapani da discutere il 6 agosto, ...The Mandalorian sta convincendo: dopo il successo di pubblico la serie di Jon Favreau è riuscita ad aggiudicarsi ben 15 nominations agli Emmy Awards, e per chi non ne avesse abbastanza è in programma ...