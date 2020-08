Overwatch avrebbe potuto proporre delle abilità folli per Mei e Orisa (Di sabato 1 agosto 2020) Direttamente da Reddit, sono emersi nuovi e interessanti retroscena riguardanti Overwatch, il popolare hero shooter di Blizzard, più specificatamente su alcuni dei suoi personaggi e le abilità che inizialmente possedevano in fase di sviluppo.Queste informazioni sono state condivise da Geoff Goodman, lead hero designer di Overwatch, rispondendo alle domande di un AMA sul popolare forum online.Fra i misteri svelati dallo sviluppatore, abbiamo una rivelazione su Orisa, personaggio tank robot che molti giocatori relegano nei tier più bassi a causa della sua scarsa versatilità. Sapevate che, in origine, Orisa aveva il potere di teletrasportarsi in qualsiasi punto della mappa?Leggi altro... Leggi su eurogamer

