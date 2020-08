Maltempo Italia, 30 minuti di inferno: uno tsunami devasta case e auto (Video) (Di sabato 1 agosto 2020) Il Video a fine articolo. Un temporale violento, durato solo mezz'ora, ha danneggiato pesantemente la Valle di Viso e le celebri "case di Viso". La pioggia è caduta abbondante nei pressi della zona dei laghetti di Ercavallo dove si è formato un vero e proprio fiume di detriti, fango, sassi e terra, che ha preso forza grazie a tante piccole frane lungo la corsa verso valle. I detriti sono usciti dall'alveo del fiume poco prima delle case di Viso, quando hanno trovato delle piante cadute ad ostacolare il normale transito: dal letto del fiume la massa fangosa si è spostata sulla strada, scendendo al alta velocità e travolgendo tutto ciò che trovava sul suo passaggio. (Continua...) Decine le casette invase dal fango, distrutte alcune automobili mentre una ... Leggi su howtodofor

ROMA - E' uno dei weekend più torridi dell'anno. Quindi bollino 'rosso', oggi, e massimo livello di allerta per il caldo in 14 città italiane: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone ...

Continua l’ondata di caldo anche se la prossima settimana la situazione è destinata a cambiare. Bollino rosso e massima allerta sono previsti, per oggi in 14 città italiane, la metà di quelle monitora ...

