Maldini: “Dobbiamo avere continuità. Ibra? Vogliamo proseguire con lui” (Di sabato 1 agosto 2020) Paolo Maldini, ai microfoni di Sky Sport ha parlato nel pre-partita della gara contro il Cagliari. Queste alcune parole del dirigente del Milan: “In questa stagione abbiamo costruito qualcosa che deve portare a una continuità, la prossima stagione sarà improntata in questo. proseguire sulle basi poste e migliorare. Ibra? Lui fa parte di questo progetto, non sarà una trattativa facile ma c’è intenzione di proseguire con lui. I giocatori devono essere valutati per doti tecniche, ma anche per personalità. Dicono che questo lockdown abbia sbloccato alcuni che sentivano il peso della maglia. Io avevo fiducia nel gruppo e la crescita, per me, era iniziata qualche mese prima”. Foto: profilo twitter Milan L'articolo Maldini: “Dobbiamo ... Leggi su alfredopedulla

