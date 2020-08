L’indiscrezione: Calabro, lunedì la risoluzione con la Viterbese. Poi la firma con il Catanzaro (Di sabato 1 agosto 2020) Antonio Calabro si avvia a diventare il nuovo allenatore del Catanzaro, non sono previste sorprese. Già lunedì Calabro risolverà il contratto che lo lega ancora per una stagione alla Viterbese, ci sono già gli accordi di massima. Subito dopo Calabro sarà libero di firmare per il Catanzaro, intesa biennale. Foto: profilo twitter Catanzaro L'articolo L’indiscrezione: Calabro, lunedì la risoluzione con la Viterbese. Poi la firma con il Catanzaro proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

