Lecce Parma, i convocati di D’Aversa: torna Cornelius, out Karamoh (Di sabato 1 agosto 2020) Roberto D’Aversa ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di domani sera contro il Lecce. tornano Inglese e Cornelius Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di domani sera contro il Lecce. Ecco l’elenco completo Portieri: Colombi, Sepe. Difensori: B. Alves, Balogh, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Regini. Centrocampisti: Barillà, Hernani, Kosznovszky, Kulusevski, Kurtic. Attaccanti: Adorante, Caprari, Cornelius, Gervinho, Inglese, Siligardi, Sprocati. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

