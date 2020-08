Inter, Conte lancia bordate alla società: “Ho visto poca protezione da parte loro” (Di sabato 1 agosto 2020) Antonio Conte non ci sta e attacca la società. A campionato finito, con il secondo posto e con 82 punti che non si vedevano dall’anno del triplete, il tecnico leccese non ci sta e al termine della vittoria sul campo dell’Atalanta non lesina critiche alla società: “Ho visto attacchi gratuiti contro l’Inter e contro di me. E ho visto poca protezione da parte della società – ha sottolineato in conferenza stampa – E quindi questi 82 punti ce li gustiamo io e i calciatori. Con tutto il rispetto per gli altri. Io, lo staff e i calciatori”. Leggi su sportface

