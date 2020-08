Immobile da record: ma la Lazio per andare in Champions deve gufare Napoli e Roma (Di sabato 1 agosto 2020) Arrivano i verdetti per le prime posizioni del campionato di Serie A 2019/2020. La Juventus, già campione d’Italia a due giornate dalla fine, chiude con un punto di vantaggio rispetto all‘Inter mentre al terzo posto c’è, come l’anno scorso, l’Atalanta che ha chiuso con gli stessi punti della Lazio ma con il vantaggio degli scontri diretti. Proprio la Lazio, che oggi festeggia Ciro Immobile per la sua scarpa d’oro e per i 36 gol in un campionato eguagliando Higuain, è in Champions League come il campionato prevede ma attenzione all’ipotesi in cui Napoli e Roma vincessero rispettivamente la Champions e l’Europa League i biancocelesti sarebbero addirittura fuori dalla Champions. ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Immobile record Immobile eguaglia il record di Higuain: capocannoniere della Serie A con 36 goal Goal.com Immobile raggiunge Higuain a 36 ma la Lazio perde 2-1 a Napoli e chiude quarta

Manca l’ultimo guizzo, la Lazio non riesce a chiudere al terzo posto. Non approfitta del ko dell’Atalanta (0 a 2) contro l’Inter a Bergamo, a parità di punti (78) paga gli scontri diretti contro i ner ...

LE PAGELLE DEL DIRETTORE – Immobile 10 e lode

E il suo è un compito più di copertura che di proposizione. Anche se proprio da lui arriva il passaggio per il gol del pareggio realizzato, con tanto di Record, da Ciro Immobile un compito che svolge ...

