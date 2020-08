Fulminee le patch di agosto anche sui Samsung Galaxy Note 10 (Di sabato 1 agosto 2020) Le patch di sicurezza di agosto stanno sbarcando a bordo dei Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Plus attraverso la serie firmware N97xFXXS6CTGA, dopo aver raggiunto anche i Samsung Galaxy S10 e S10 Plus. Una strana coincidenza davvero visto che vi abbiamo da poco parlato del fatto che presto questa doppia gamma di device potrebbe andare in pensione per lasciare il dovuto spazio alle prossime generazioni, a partire da quella dei Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra, in presentazione il 5 agosto. Una cosa, in ogni caso, non c'entra con l'altra, visto che in questa circostanza è di patch di sicurezza che si sta parlando, che ... Leggi su optimagazine

