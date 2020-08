Filippo Bisciglia le parole dedicate ad Alessia Marcuzzi non lasciano dubbi (Di sabato 1 agosto 2020) Filippo Bisciglia, appena concluso il programma lascia un messaggio sui social per i suoi follower Filippo Bisciglia per l’ennesima volta dopo 7 anni, lascia un messaggio finale, proprio dopo l’ultima puntata andata in onda di Temptation Island. Il conduttore ha affermato che anche questa volta è stata incredibilmente bella, un insieme di emozioni, tanta positività. Lui a capo di un programma che sin dall’inizio promette bene e che regala davvero tanto. Anche quest’anno proprio come i precedenti il programma è stato un successo. Gli ascolti sono stati elevatissimi e le persone hanno dato dimostrazione di essere interessate a questo genere di tv. Si sono appassionate e divertite insieme al conduttore e al cast. Niente è mai scontato, forse proprio questo tiene incollati ... Leggi su kontrokultura

