Cassa integrazione, quanti soldi hanno perso gli italiani ogni mese (Di sabato 1 agosto 2020) Da una analisi condotta da Bankitalia e Inps, si scopre che la Cassa integrazione ha fatto perdere diverso denaro. Oltre metà delle aziende aventi diritto hanno fatto ricorso alla Cassa. Il provvedimento ha riguardato 2 dipendenti su 5 nel settore privato. Un provvedimento inevitabile, che ha però portato a una perdita ingente sul piano economico. … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

PaolaTavernaM5S : #25miliardi per estendere la Cassa integrazione, incentivare le assunzioni, aiutare gli enti locali, potenziare il… - Ettore_Rosato : Crolla il Pil: -12% è il dato più basso dal 1995. Non è statistica, sono centinaia di migliaia di posti di lavoro… - fattoquotidiano : CASSA INTEGRAZIONE L’hanno richiesta il 20% delle imprese nella manifattura e il 30% nei servizi anche se non hanno… - carlo_scano : RT @gadlernertweet: Vivono tra noi i numerosi imprenditori (almeno il 30%) che hanno usato la cassa integrazione continuando a far lavorare… - enigiro1 : RT @gadlernertweet: Vivono tra noi i numerosi imprenditori (almeno il 30%) che hanno usato la cassa integrazione continuando a far lavorare… -