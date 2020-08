Atalanta-Inter, il pronostico di Caressa e Zazzaroni (Di sabato 1 agosto 2020) Atalanta-Inter,il pronostico di Caressa e Zazzaroni, ultima di campionato ed un gioco tra i due per vedere chi effettivamente arriverà secondo , ultima di campionato ed un gioco tra i due per vedere chi effettivamente arriverà secondo. CHI VINCE- A Deejay Football Club in onda su Radio Deejay si parla della gara di Bergamo, Secondo Fabio Caressa, l’Inter non vincerà: “1X”, optando per la vittoria dell’Atalanta o il pareggio. Anche Ivan Zazzaroni sceglie una doppia chance, escludendo però il pareggio: “1/2”, il pronostico del direttore del Corriere dello Sport. Attenzione alla Lazio, in caso di pareggio tra Atalanta ed ... Leggi su calcionews24

