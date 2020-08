Atalanta-Inter, Conte nel post partita: “Bravi i ragazzi e lo staff. Il gap con la Juve è importante” (Di sabato 1 agosto 2020) Antonio Conte nel post partita di Atalanta-Inter, match della trentottesima giornata di Serie A L’allenatore dell’Inter Antonio Conte al termine del match vero contro l’Atalanta per 2 a 0 e valevole per la diciannovesima e ultima giornata di ritorno della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match dell’ ‘Gewiss Stadium’ ai microfoni di DAZN. Questa è una delle vittorie che le dà più soddisfazioni?“Mi dà soddisfazione il lavoro fatto con la squadra, le vittorie in trasferta, l’aver subito meno sconfitte in campionato, l’aver recuperato tanti punti dalle altre. Il merito è solo dei ragazzi e di coloro che hanno lavorato con loro. Con ... Leggi su intermagazine

