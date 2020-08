Atalanta-Inter 0-2: Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino (Di sabato 1 agosto 2020) della partita per la 38esima giornata del campionato di Serie A appena terminata a Bergamo Atalanta-Inter 0-2 POTREBBE InterESSARTI ANCHE >>> Roma, Gianluca Mancini e il dramma a lieto fine: fuori dall’incubo Atalanta-Inter: tutti gli Highlights, Voti e Tabellino L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Inter : ?? | NOVITÀ Per #AtalantaInter scenderemo in campo con la nuova maglia Away per la stagione 2?0?/2?1? ??… - Atalanta_BC : Gran finale a #BergAMO! ?? The last @SerieA dance! ? ???? #SerieATIM | 38ª giornata ?? @Inter ?? #GewissStadium ??… - beinsports_FR : [?? LIVE - 20H45] ???? ?? Votre Multiplex #SerieA en direct sur beIN SPORTS 1 et : ?? beIN 2 : Juventus - Roma ?? MAX… - rjroylfc : RT @tancredipalmeri: Serie A final table: 1. Juventus 83 2. Inter 82 3. Atalanta 78 4. Lazio 78 5. Roma 70 6. Milan 66 7. Napoli 62 - BryanSobani : RT @InterCM16: CAVOLI, Pensa se non fossimo in crisi totale di risultati. Pensa se avessimo un bravo allenatore che tifa inter in panchina.… -