Tragedia a Rossano Calabro, muore un 24enne di Avellino (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Sconcerto ad Avellino per la perdita di una giovane vita. Nella notte un 24enne è morto in seguito ad un incidente stradale a Rossano Calabro. Il ragazzo conosciuto nel capoluogo era un grande tifoso dell’Avellino si trovava in Calabria per qualche giorno di vacanza. Nelle prossime ore saranno le forze dell’ordine a stabilire l’esatta dinamica del sinistro avvenuto in Calabria. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

