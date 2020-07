Qualificazioni Wta Palermo 2020: programma e ordine di gioco di sabato 1 agosto (Di venerdì 31 luglio 2020) Il programma e l’ordine di gioco delle primo turno di qualificazione del Wta di Palermo 2020, per quanto concerne sabato 1 agosto. Il Campo Centrale sarà teatro del derby azzurro fra Giulia Gatto-Monticone e Martina Trevisan, a partire dalle 16.00, con Martina Di Giuseppe-Chloe Paquet successivamente. Di seguito la programmazione completa dell’atteso primo turno di qualificazione. CAMPO CENTRALE dalle ore 16.00 – Gatto-Monticone vs Trevisan a seguire – Di Giuseppe vs Paquet a seguire – Dodin vs (WC) Bilardo a seguire – Ruse vs (WC) Spiteri a seguire – Bolsova vs (WC) Delai CAMPO 6 dalle ore 16.00 – Komardina vs Sasnovich a seguire – Gracheva vs (WC) Paoletti a seguire – Minnen vs ... Leggi su sportface

