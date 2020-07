Palermo, per la panchina Delio Rossi è più di una suggestione (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Palermo è ancora alla ricerca di un allenatore in vista della pRossima stagione di Serie C. La società di Mirri-Di Piazza dopo aver incassato i "no" di Boscaglia e Grosso, adesso pare che stia pensando di contattare Delio Rossi.RITORNO DI FIAMMAcaption id="attachment 999897" align="alignnone" width="594" Delio Rossi Palermo (getty images)/captionPer l'ex Lazio si tratterebbe di un ritorno di fiamma. L'allenatore ha già allenato i siciliani nel corso delle stagioni 2009-10 e 2010-11, per poi tornare brevemente prima del fallimento nel corso dell'annata calcistica 2018-19. I tifosi in queste ore chiamano a gran voce un suo rientro a Palermo, e pare che la dirigenza stia iniziando a vagliare ... Leggi su itasportpress

SkyTG24 : Coronavirus Palermo, turista con febbre fugge per evitare il tampone - MediasetTgcom24 : Palermo, turista Usa fugge per evitare il tampone per il coronavirus #coronavirus - paola_demicheli : In #ItaliaVeloce per la #Sicilia ci sono quasi 18 miliardi per strade e autostrade. Di questi, 11 sono per il ferro… - Salvo58820805 : @RadioSavana Quando tutta Palermo si ribellò ai turchi per difendere una donna: I siciliani, nell’arco dei secoli s… - soldatoassolato : Palermo è quella città in cui nel quartiere dove stanno 156 cani randagi chiusi in un canile abusivo, i fenomeni de… -