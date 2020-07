Napoli-Lazio, scelto l’arbitro della sfida: precedenti incoraggianti (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Il Napoli chiuderà il suo campionato di Serie A 2019/2020 affrontando la Lazio allo Stadio San Paolo. L’Aia, attraverso un comunicato ufficiale diffuso attraverso i propri canali, ha reso noto l’arbitro della sfida: Gianpaolo Calvarese. Ad affiancarlo, gli assistenti Baccini e Vecchi. Dionisi il quarto uomo, con al VAR la coppia Di Paolo-De Meo. Di seguito tutti i precedenti di Calvarese con il Napoli in Serie A: Napoli-Catania 2-0 il 2 febbraio 2013 Fiorentina-Napoli 1-2 il 30 ottobre 2013 Sassuolo-Napoli 0-2 il 16 febbraio 2014 Udinese-Napoli 1-1 il 19 aprile 2014 Napoli-Genoa 2-1 il 26 gennaio 2015 Napoli-Atalanta 1-1 il 22 marzo ... Leggi su anteprima24

