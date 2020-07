Napoli, a tutto De Laurentiis: “Osimhen mi costerà 100 milioni, Milik invece andrà via. Sarri? Ha fatto delle cazzate” (Di venerdì 31 luglio 2020) L’arrivo di Victor Osimhen, l’eventuale partenza di Milik e la frecciatina a Sarri, fresco vincitore dello scudetto con la Juventus. Bryn Lennon/Getty ImagesC’è questo e altro nell’intervista rilasciata da Aurelio De Laurentiis in esclusiva a Sky Sport, parole chiare e decise utili per rivelare gli obiettivi del Napoli, che oggi ha accolto il suo nuovo acquisto: “Osimhen lo seguivamo da tempo, lo volevano sia Gattuso che Giuntoli e mi hanno convinto a fare questo sacrificio da 70 milioni di euro. Con i bonus si arriverà a ottanta milioni e, se consideriamo lo stipendio che percepirà nel corso degli anni, si supereranno abbondantemente i 100 milioni. un giocatore dal quale non ci aspettiamo ... Leggi su sportfair

