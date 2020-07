Mattarella: 'Libertà non è far ammalare gli altri' (Di venerdì 31 luglio 2020) Il capo dello stato, nella Cerimonia del Ventaglio, ha ringraziato i paesi solidali con l'Italia e ha parlato di portata straordinaria delle misure messe in campo dall'Europa Leggi su tg.la7

"Non possiamo e non dobbiamo dimenticare", quanto accaduto durante la pandemia "per rispetto dei morti, di chi si è prodigato per curarli, per rispetto dei sacrifici dei nostri concittadini". Lo ha de ...«Esattamente 4 mesi fa sono morti in un solo giorno oltre 800 concittadini. Non possiamo e dobbiamo rimuovere tutto questo, per rispetto dei morti, dei sacrifici affrontati dai ...