L’Equipe: Victor Osimhen fa saltare il banco, cessione al Napoli per 81 milioni (Di venerdì 31 luglio 2020) Per L’Equipe la cessione di Osimhen al Napoli è un affare da record. L’attaccante nigeriano fa saltare il banco. Il quotidiano francese dà cifre diverse da quelle finora circolate in merito alla trattativa. Il Lille incasserà, secondo quanto scrive, 81,3 milioni di euro bonus compresi (70 milioni di parte fissa). Nell’articolo dedicato si legge: “Si tratta della cessione più remunerativa nella storia del club”. Pepè, infatti, l’anno scorso passò all’Arsenal per 80 milioni di euro. In Italia le cifre riportate per l’affare Osimhen sono diverse. Si parla di 47 milioni più bonus, oltre ai cartellini di Karnezis ... Leggi su ilnapolista

