Fienga: «La Roma è una delle piattaforme sociali più sentite dalla città» (Di venerdì 31 luglio 2020) Guido Fienga ha parlato a margine di una manifestazione organizzata da Roma Cares: le dichiarazioni del CEO giallorosso Guido Fienga, amministratore delegato della Roma, ha parlato a margine di un evento organizzato da Roma Cares. «Volevamo condividere con voi la nostra gioia perché la Roma è questo, una delle piattaforme sociali più sentite dalla città. Ci tenevo a ringraziare l’assessora per il sostegno avuto dal comune per questa iniziativa e tutte le parrocchie che hanno partecipato con noi. Grazie a tutti perché con questo progetto siamo riusciti a essere ancora di più la Roma». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

