Ferrari: Formula 1 2020, i sogni sono già spenti (Di venerdì 31 luglio 2020) Il risveglio è stato difficile, come una secchiata d'acqua gelata sugli ingranaggi e sulle speranze. Dopo tre gran premi, i sogni della Ferrari edizione 2020 paiono già spenti, al momento la ...

Nelle difficoltà, nelle stagioni del disastro sportivo, solitamente si fa quadrato intorno al gruppo, per costruire il rilancio. Un percorso che sarà lungo per la Ferrari, che sposta al 2022 le ambizi ...Il risveglio è stato difficile, come una secchiata d’acqua gelata sugli ingranaggi e sulle speranze. Dopo tre gran premi, i sogni della Ferrari edizione 2020 paiono già spenti, al momento la prospetti ...