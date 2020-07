Dopo la sentenza. Per gli invalidi totali scatta l'aumento della pensione (Di venerdì 31 luglio 2020) Foto d'archivio - Ansa . Il diritto a percepire l'aumento ha cominciato a maturare dal 23 luglio , il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza 152 della Corte costituzionale , che ha sancito l'incostituzionalità del requisito anagrafico dei 60 anni per l'adeguamento al "vecchio" milione di lire " 516 euro " ... Leggi su avvenire

