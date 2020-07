Alibi.com – Trama e cast – Film – Italia 1 (Di venerdì 31 luglio 2020) Alibi.com è il Film che Italia 1 propone per la sua prima serata di oggi, 31 luglio 2020. Diretto da Philippe Lacheau, appartiene al genere commedia. Il regista compare inoltre come protagonista di questo Film francese da non perdere. La Trama di Alibi.com ci parla invece di un servizio di copertura che offre una scappatoia a bugiardi e disertori. Il fondatore e il suo socio hanno fondato un vero e proprio impero, che tuttavia finirà per diventare una complicazione sgradevole per alcuni affari di cuore. Alibi.com – La Trama Greg e Augustin hanno fondato un servizio di copertura digitale nella speranza di aiutare tutti i bugiardi cronici e chi è sempre alla ricerca di una via di fuga dalle situazioni più complicate. Il ... Leggi su giornal

massimogara : Vero. Dopo intervento della grande Giulia Buongiorno non ci sono alibi. Voto politico. #iostoconSalvini - TeresaBellanova : Ci aspettiamo che oggi i consiglieri regionali della #Puglia approvino finalmente la doppia preferenza di genere ne… - FimLombardia : RT @FIMCislStampa: #CCNL: #Benaglia a @RaiNews ???? Mai come in questo momento c’è bisogno di contrattazione per rilanciare l’industria e pe… - GiovaniFimCisl : RT @FIMCislStampa: #CCNL: #Benaglia a @RaiNews ???? Mai come in questo momento c’è bisogno di contrattazione per rilanciare l’industria e pe… - Andrea_Donega : RT @FIMCislStampa: #CCNL: #Benaglia a @RaiNews ???? Mai come in questo momento c’è bisogno di contrattazione per rilanciare l’industria e pe… -