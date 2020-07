Renzi lo fa processare, Salvini lo straccia: da lui solo supercazzole (Di giovedì 30 luglio 2020) Matteo Salvini nel suo intervento in Senato dice "grazie a tutti coloro che mi manderanno a processo, perché mi fate un gran regalo e io in quel tribunale ci vado a testa alta", dice il senatore della Lega. L'aula tra poco voterà la richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti nell'ambito della vicenda Open Arms. Voto già scritto, dopo la dichiarazione di voto di Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva, che a maggio lo aveva salvato in Giunta, ha annunciato che dirà sì al processo. "È un venditore di tappeti", avrebbe detto ai fedelissimi Salvini rivolto all'altro Matteo, secondo un retroscena della Stampa. Ma anche in aula Salvini non ha lesinato una sciabolata: "Preferisco silenzio del M5S alle gratuite ... Leggi su iltempo

