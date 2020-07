Periferie al centro: si concludono a Conversano e Monopoli i laboratori per i più piccoli Teatri di Bari (Di venerdì 31 luglio 2020) Di seguito un comunicato diffuso da Teatri di Bari: Il gioco teatrale come occasione di crescita e condivisione. Si concludono venerdì 31 luglio i due laboratori dedicati ai più piccoli del progetto “Viaggi – Prime partenze, prime attività” della Fondazione SAT, nell’ambito dell’avviso pubblico “Periferie al centro”, realizzati in collaborazione con la cooperativa sociale Itaca. A Conversano ci sarà l’esito finale di “Valigie volanti” il laboratorio creativo per bambini dai 7 ai 10 anni tenuto da Burattini al chiaro di luna all’Abbazia di Santa Maria dell’Isola. A Monopoli, a ... Leggi su noinotizie

Emiliano Raya in radio con il singolo "Mamma Roma"

dal centro alle periferie. Nel testo parlo del difficile rapporto di chi, come me, è stato costretto anni fa a lasciare la propria città per cercare fortuna all’estero e che poi ha sentito la ...

Nel 2020 non si può leggere un editoriale come quello di Galli della Loggia sulle periferie

L'editorialista del Corriere della Sera ha unito movida dei meno abbienti e coronavirus, accusando i giovani del “torbido proposito di seminare il contagio” fra i ricchi: com'è possibile pubblicare co ...

