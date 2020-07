Orango senza braccia salvato, le ha perse scappando dai bracconieri (Di giovedì 30 luglio 2020) Orango senza braccia, una storia che ha fatto commuovere il web con delle foto davvero incredibili, che ci ricordano la cattiveria umana dove può arrivare. La storia di cui parliamo inizia con una tragedia. Un Orango di nome di nome Kopral viene catturato da alcuni bracconieri che operano in Indonesia. Lì, infatti, la cattura di … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

mikycer : @emabignardi @LegaSalvini Si tu cerca invece chi è il senatore e a quale partito appartiene , che ha dato dem oran… - Franco_Forte88 : @RadioSavana Ma al posto di bestemmiare perché non è sceso con il crick in mano ??? Odio più chi fa i video che que… - TheDebEmpire : @valmez81 Grazie per la fiducia ma...io sono un orango!???????????? Ma la scollatura era pazzesca,ho dovuto girare i lemb… -

Ultime Notizie dalla rete : Orango senza Orango senza braccia salvato, le ha perse scappando dai bracconieri Inews24