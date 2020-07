Open Arms, Matteo Salvini a processo: c’è l’autorizzazione del Senato (Di giovedì 30 luglio 2020) Di questi momenti la notizia che vede al centro dell’attenzione il leader della Lega Matteo Salvini sul quale è stato chiamato ad esprimersi oggi il Senato. Arriva l’autorizzazione a procedere con il processo nei confronti del leader del Carroccio come precedentemente chiesto dal tribunale dei ministri di Palermo. Open Arms: c’è il sì, Matteo Salvini a processo Quanto avvennero i fatti, Matteo Salvini si trovava al Governo nel ruolo di ministro dell’Interno. Con 149 voti favorevoli e 141 contrari (1 solo astenuto all’appello), il Senato acconsente alla richiesta formulata dal tribunale dei ministri di Palermo che chiese ... Leggi su thesocialpost

