Open Arms, il Senato dice “sì” al processo. Salvini: «Hanno vinto vigliacchi e scafisti» (Di giovedì 30 luglio 2020) Com’era ormai prevedibile, alla fine il Senato ha detto “sì” al processo a Salvini inchinandosi alla giustizia politicizzata emersa in tutta la sua devastante evidenza nelle chat sequestrate all’ex-pm Luca Palamara. I voti a favore sono stati 149, 141 i contrari e un astenuto. Il leader leghista ha accolto il voto che lo manda alla sbarra con una frase che s’annuncia già come un programma elettorale: «Sono orgoglioso di aver difeso l’Italia». In effetti, quella che ha scritto l’aula di Palazzo Madama è una pagina bruttissima. Non si manda a processo un leader politico, per altro oggi all’opposizione, sulla base di motivazioni tutte politiche. In pratica per aver tenuto fede al proprio patto con gli elettori. Con 149 voti favorevoli, 141 ... Leggi su secoloditalia

LegaSalvini : ?????? #iostoconSalvini, la maggioranza degli italiani è col Capitano! #iostoconSalvini - StefanoFeltri : L'indifendibile difesa di Salvini sulla Open Arms, spiegata in punta di diritto Un pezzo fondamentale di… - matteosalvinimi : Non c’è processo “alla Palamara” che possa cancellare la volontà popolare. Avanti tutta, Amici. Siamo una splendida… - giuseppecamillo : RT @Agenzia_Dire: ??#salviniaprocesso L'aula del Senato ha detto sì: #Salvini sarà processato per il caso #Openarms. - LuisaPistini : RT @matteosalvinimi: Non c’è processo “alla Palamara” che possa cancellare la volontà popolare. Avanti tutta, Amici. Siamo una splendida Co… -