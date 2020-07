Lorenzo Amoruso ultima speranza | Falò di confronto finale a Temptation Island (Di giovedì 30 luglio 2020) Il percorso di Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro è finalmente alla resa dei conti finale. L’ex calciato è così pronto a incontrare la sua compagna dopo ben ventuno giorni. Cosa succederà al falò di confronto finale? Lorenzo Amoruso ha aspettato tanto il momento del falò di confronto finale dove, dopo ventuno giorni potrà parlare e … L'articolo Lorenzo Amoruso ultima speranza Falò di confronto finale a Temptation Island proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

oudreihorne : Co quella gelatina Amoruso ?? . . . #TempationIsland #Temptationisland #lorenzo - lodi_alberto : #TemptationIsland Lorenzo e Manila sono proprio una bella coppia. Io ve lo dico... Amoruso è alto 1.84 e Manila sembra più alta di Lui... - Fabio_Tisti : Sono stato zitto tutto questo tempo... Ma ora devo dirlo... Lorenzo Amoruso è un UOMO. Un uomo sotto tutti i punti… - donatobar : Via Gianni Sperti. Dentro Lorenzo Amoruso. Segnatevelo. #TempationIsland - http_luli : RT @ASlash16: NOI CHE ANDIAMO IN TRIBUNALE PER LA DENUNCIA DI ANNA ACCOMPAGNATE DA LORENZO AMORUSO #TemptationIsland -