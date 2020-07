Caso Fontana, i pm e i camici: ecco la chat tra Dini e la centrale regionale, non fu donazione (Di giovedì 30 luglio 2020) Fornitura in Regione, la Procura: da un whatsapp la riprova di un «accordo preordinato» tra Dini, il cognato del governatore, e Aria spa, la centrale acquisti della Lombardia. Sequestrati intanto nella sede della Dama spa i 25mila camici mancanti Leggi su corriere

Tutti gli articoli sulla vicenda Fontana indagato per i camici anti-Covid in Lombardia (25 luglio), di Luigi Ferrarella Il bonifico dal conto svizzero di Fontana alla società del cognato e della ...Sono stati trasportati in piena notte più o meno 300 scatoloni con dentro i circa 25mila camici anti Covid sequestrati, su disposizione della Procura, nei magazzini della Dama spa, l’azienda di cui è ...